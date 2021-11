Brits energiebedrijf met 1,7 miljoen klanten gaat overkop

Opnieuw nacht vol rellen op verschil­len­de plaatsen in Nederland

Op verschillende plaatsen in Nederland was de politie zaterdagavond druk bezig met rellende jongeren die zich hebben verzameld en vuurwerk afsteken en daarmee onrust veroorzaakten. Via sociale media was opgeroepen om op diverse plaatsen samen te komen. In sommige gevallen werd er zwaar vuurwerk naar de politie gegooid. Er zijn tientallen aanhoudingen verricht.

21 november