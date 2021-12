Brits bemanningslid in beschuldiging gesteld voor aandeel in botsing tussen vrachtschepen op Baltische Zee waarbij vermoedelijk twee doden vielen

Botsing vrachtsche­pen Baltische Zee: onderzoek naar dronken­schap, twee opvarenden opgepakt

Voor de kust van Zweden zijn twee vrachtschepen met elkaar in aanvaring gekomen. Het Deense schip is gekapseisd. Twee bemanningsleden van de Britse cargo zijn maandag in hechtenis genomen in verband met hun rol in het scheepsongeluk, zo heeft de Zweedse justitie bekendgemaakt. In het Deense schip is een dodelijk slachtoffer gevonden. Een tweede iemand is nog vermist.

13 december