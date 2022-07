British Airways schrapt nog eens 800 vluchten

Duitse coalitie­par­tij­en bereiken akkoord over wetsont­werp rond hernieuwba­re energie

De drie coalitiepartijen in Duitsland hebben hun meningsverschillen aan de kant kunnen zetten en slaagden erin om een akkoord te bereiken over een wetsontwerp rond hernieuwbare energie. Volgens het Duitse persagentschap DPA is een belangrijke doelstelling rond klimaatneutraliteit tegen 2035 geschrapt, maar is er wel een nieuwe doelstelling vastgelegd voor de uitbreiding van windenergie.

14:22