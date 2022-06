Brit sterft als gevolg van coronaprik, zijn verloofde krijgt 140.000 euro schadevergoeding: “Te weinig voor leed dat me aangedaan is”

In Groot-Brittannië is voor het eerst een schadevergoeding uitgekeerd voor een overlijden als gevolg van het coronavaccin. De Britse Nationale Gezondheidsdienst (NHS) achtte het bewezen dat een AstraZeneca-prik rockzanger Lord Zion (48) fataal geworden is. Zijn verloofde Vikki Spit krijgt nu 140.000 euro, het maximumbedrag. “Maar dat volstaat niet voor het leed dat me aangedaan is”, reageert zij bij de BBC.

Acht dagen nadat Zion zijn eerste vaccin gekregen had, werd hij ziek. Hij klaagde over ondraaglijke hoofdpijn, de dokters hielden het bij migraine. Omdat de link met het vaccin niet gelegd werd, kreeg hij de verkeerde behandeling. Zion stierf uiteindelijk in mei 2021.

De meeste mensen hebben hoogstens wat last van een gezwollen (rode) plek op de plaats waar ze geprikt werden. In zeer uitzonderlijke omstandigheden kunnen er echter ook bloedklonters of myocarditis (een ontsteking van de hartspier; nvdr) optreden. De NHS erkent nu dat er een rechtstreekse link bestaat tussen de vaccinatie van Zion en zijn dood.

“Peulenschil”

Spit noemt de financiële compensatie die ze krijgt een peulenschil. “Dit bedrag komt zelfs niet in de buurt van wat een veertiger nog tot zijn pensioen zou verdienen. Sinds 2007 is de maximum vergoeding voor vaccinatieschade ook niet meer aangepast. Er wordt dus totaal geen rekening gehouden met inflatie en het leven dat zo veel duurder geworden is. Ik roep de regering hierbij op om werk te maken van een regeling die aangepast is aan de noden van 2022.”

De vrouw moest een jaar lang strijden om haar gelijk te halen, die periode vindt ze veel te lang. “Het is een kleine overwinning, maar helaas kan niets Zion terugbrengen. We zijn 21 jaar samen geweest, ik ben nog altijd kapot van zijn dood. Naast dat emotionele trauma ben ik ook nog eens in een diepe financiële put beland. Ik heb geld moeten lenen om rond te komen en de begrafenis te betalen, tot bij mijn familie toe. Zonder hun steun was het me niet gelukt om dit traject succesvol af te ronden.”

“Voor de duidelijkheid: het gaat me niet om het financiële aspect, wel om erkenning. Ik vind het vreselijk dat een weduwe een jaar lang moet vechten alvorens ze een duwtje in de rug krijgt. Ik zal me daarom blijven inzetten voor lotgenoten, deze strijd is nog lang niet voorbij.”

Drie levens gered

Aan haar echtgenoot houdt Spit alleen maar warme herinneringen over. “Het voelt alsof een deel van jezelf weggerukt wordt, en dan nog zo plots”, verklaarde ze in november aan de BBC. “Ik ben trouwens niet tegen vaccins, maar je kan er niet omheen: er zijn heel wat levens kapotgemaakt omdat mensen goed wilden doen. Ze volgden de oproep van de regering om zich te laten vaccineren, zodat iedereen beschermd zou zijn en het normale leven kon terugkeren.”

Lord Zion redde nog de levens van drie mensen door zijn lever en beide nieren te doneren. Het koppel, dat samen optrad in de band Spit Like This, zou normaal gezien vorig jaar elkaar het jawoord gegeven hebben.