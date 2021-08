Brit slaagt in evacuatie ruim 150 honden en katten uit Kaboel

Het huppelende meisje in Melsbroek vertelt haar verhaal: “Ik wil nooit meer terug naar Afghanis­tan, ik haat het daar”

17:43 Eerder deze week ging een beeld viraal waarop Neha, het huppelende meisje, te zien was op de militaire luchthaven in Melsbroek. De opvallende foto heeft inmiddels ook internationaal weerklank gekregen. “Ik ben echt blij dat we terug zijn in België”, vertelt Neha aan VRT NWS.