Brit minstens 29 jaar de cel in voor moord op meisje (7) in 1992

Opnieuw vallen orka’s zeilboten aan, voor de derde keer zinkt een boot: “Wraakzuch­tig gedrag van één orka verspreidt zich”

Opnieuw hebben orka’s zeiljachten aangevallen in de straat van Gibraltar, de toegangspoort van de Middellandse Zee. Eén zeiljacht is zelfs volledig gezonken, het is de derde keer sinds 2020 dat de beruchte groep ‘killer whales’ daarin slaagt. Onderzoekers kijken in dezelfde richting: het is begonnen met één wraakzuchtige orka, die intussen de naam Gladis heeft gekregen. En nu kopieert een hele groep haar.