Brit krijgt celstraf omdat hij bijna kilometer lang met wagen over treinsporen rijdt

Aaron O’Halloran (31) werd na een onderzoek van de British Transport Police schuldig bevonden aan het in gevaar brengen van mensen, roekeloos rijden, rijden ondanks een rijverbod en het gebruik van een niet-verzekerd voertuig. Hij moet ook een boete betalen van 156 pond of 180 euro.

De man voerde zijn stunt uit op 9 mei van dit jaar. Rond 7.30 uur ‘s morgens reed hij met zijn wagen de sporen op in de buurt van Duddeston en vervolgde hij ongeveer 800 meter zijn weg in de richting van Aston. Vervolgens liet hij zijn wagen op de treinsporen achter. Daarbij verloor hij echter één ding uit het oog: speurders vonden in het voertuig immers een smartphone en die leidde al snel naar de dader.

Schade

Detective Inspector Raymond Ascott is tevreden met de straf. Hij omschrijft de stunt als “enorm gevaarlijk en zinloos”. “Het vonnis toont de ernst van de misdaad. We zijn dankbaar dat niemand gewond is geraakt. O’Halloran heeft nu alle tijd om in de gevangenis na te denken over zijn idiote gedrag.”