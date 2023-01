Brit (97) gaat voor het eerst weer zwemmen sinds zijn schip door de Duitsers werd getorpedeerd tijdens de Tweede Wereldoorlog

Een Britse veteraan - marinier tijdens Wereldoorlog Twee - heeft op 97-jarige leeftijd een belangrijk trauma uit de oorlog overwonnen. Het lijkt nochtans zo simpel: Roger Roberts nam een duik in een binnenzwembad vlakbij het rusthuis waar hij woont. Maar voor hem was het niet simpel. Zelfs heel speciaal. Het was de eerste keer dat Roger ging zwemmen sinds zijn schip werd getorpedeerd tijdens de oorlog.

Terug naar die gitzwarte dag in 1943, 80 jaar geleden. Het oorlogsschip HMS Charybdis vaarde in de nacht van 22 op 23 oktober in het Kanaal, de zeestraat tussen het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk, in het kader van ‘Operatie Tunnel’ toen het tijdens The Battle of Sept-îles (Slag bij Sept-Îles) werd aangevallen door Duitse torpedoboten. Het schip werd twee keer geraakt aan de bakboordzijde en zonk snel. Het verlies aan mensenlevens was enorm. In totaal zijn 464 mensen omgekomen, inclusief de bevelvoerende officier.

Zwemmen voor hun leven

Roger, die op het moment van de torpedoaanval in de machinekamer van de Charybdis aan het werk was, moest zo snel als hij kon het zinkende schip zien te verlaten. Samen met vele strijdmakkers belandde hij in het Kanaal, terwijl de kruiser de dieperik inging. Daar lagen ze te watertrappelen, te spartelen, te zwemmen voor hun leven. Uiteindelijk kon Roger samen met 107 anderen de volgende ochtend en dag levend uit de zee worden gered. Vandaag is Roger één van de enige twee nog levende overlevers van de tragedie.

“Het was ijskoud”

“Er lag ijs in het water. Het was ijskoud”, getuigt Roger over die grauwe oktoberdag. “Ik had geluk”, zegt hij. “Ik was een goeie zwemmer.”

“We belandden in het water en zo’n twee uur lang was het zwemmen, kop boven water houden en lang zoeken naar stukken houten planken groot en sterk genoeg om je aan vast te klampen”, vertelt de veteraan. “Ik en zo’n 60 andere mannen slaagden erin om op planken te klauteren en ons vast te houden. Het was zwaar. Ik heb het er heelhuids vanaf gebracht. Maar velen hadden minder geluk.”

18 jaar

Volledig scherm Roger Roberts. © RV Roger was destijds 18 jaar. Hij werd geboren op 12 april 1925 en had zich een eerste keer bij het Britse leger aangemeld toen hij nog minderjarig was, op 16-jarige leeftijd. Hij kreeg een shilling en werd met de trein weer naar huis gestuurd nadat zijn zussen het rekruteringsteam hadden ingelicht dat hij te jong was. Een jaar later, op 17-jarige leeftijd, schreef de Brit zich in bij de Koninklijke Marine - en ging hij later als stoker aan boord van de kruiser HMS Charybdis. Een stoker is een marinier gespecialiseerd in machinekamertaken en het voorzien van brandstof voor het schip.



Sinds zijn schip tijdens de oorlog werd getorpedeerd, zette Roger geen voet meer in water. Nooit meer is hij gaan zwemmen. Geen teen zette hij in water.

Bucketlist

Zijn 72-jarige dochter Marilyn zegt dat ze lang niet heeft geweten wat haar papa had meegemaakt, hij sprak amper over de oorlog. Pas toen ze 20 jaar oud was, ontdekte ze over de aanval op de HMS Charybdis en dat haar vader één van de overlevenden was. “Toen ik het ontdekte, was ik in shock. Hij heeft echt veel geluk gehad. Vandaag zijn er nog maar twee van de overlevers nog in leven. Mijn vader en zijn vriend John.”

In januari 2022 verhuisde Roger naar het woonzorgcentrum Foley Grange in Kidderminster, Engeland. Op een bepaald moment hoort ook het zorgpersoneel zijn verhaal. Roger gaf mee dat het stiekem op zijn bucketlist stond om ooit toch terug in het water te gaan. Hij was als jonge kerel toch zo’n sterke zwemmer geweest. Het zorgpersoneel besloot te helpen en contacteerde het nabije sportcentrum, dat Roger met alle plezier in hun zwembad wilde verwelkomen. Onlangs was het zover: zijn eerste zwemles van 20 minuten, 80 jaar nadat hij voor het laatst had gezwommen in heel andere omstandigheden.

Genieten

Al bij zijn eerste stapjes in het water voelde Roger dat het goed was. “Het water is veel warmer dan in het Kanaal”, lacht hij. Een fotograaf kon de brede glimlach van de veteraan tijdens het zwempartijtje vastleggen. Roger beaamde achteraf wat iedereen al op zijn gezicht had gezien: “Ik vond mijn zwemles echt heel fijn. Het voelde goed.” Hij herhaalt: “Ik was heel blij dat het water deze keer warm was”. Het was wel vermoeiend, zo op 97-jarige leeftijd.

“Blijven gaan”

“Mijn motto in het leven is om nooit op te geven en te blijven gaan”, geeft Roger nog mee. “Dat is wat er uiteindelijk voor heeft gezorgd dat ik toch terug in het water wilde.” Hij heeft de smaak overigens te pakken. Samen met andere senioren van het woonzorgcentrum wil Roger nu elke dinsdag gaan zwemmen.

De kruiser HMS Charybdis werd in 1993 teruggevonden, op 83 meter diepte. Slachtoffers liggen onder meer begraven in het Verenigd Koninkrijk, op de eilanden Guernsey en Jersey voor de kust van Frankrijk, en in Frankrijk. Voor anderen werd het een zeemansgraf.