Brit (61) zat bijna naast Harding in vermiste duikboot: “Ik twijfelde echter aan kwaliteit van project en vroeg voorschot terug”

Chris Brown (61) was vast van plan om samen met zijn vriend Hamish Harding de tocht naar de Titanic te ondernemen. De Brit had zelfs al een voorschot van 10 procent betaald voor zijn zitje in de duikboot, maar krabbelde uiteindelijk terug. “De kwaliteit van de technologie en de materialen baarde me zorgen. Uiteindelijk vond ik het risico te groot en dus vroeg ik mijn geld terug”, klinkt het in ‘The Sun’.

In het beste geval drijft de Titan aan de oppervlakte, maar is hij nog niet gevonden. In het slechtste geval is hij verstrikt geraakt op vier kilometer diepte en is hij hetzelfde lot beschoren als de Titanic zelf. De tijd tikt genadeloos, want morgennamiddag (rond 16.30 uur bij ons) is de zuurstof op.

Brown volgt de situatie op de voet. De digitale marketingexpert voelt zich machteloos bij de gedachte dat zijn kameraad misschien wel een tragisch einde te wachten staat. “Na enkele biertjes op Necker Island (het privé-eiland van Richard Branson; nvdr) hadden we besloten om samen de stap te wagen”, klinkt het. “We waren een van de allereersten die ons voor dit avontuur inschreven. De prijs lag toen nog gevoelig lager: zo’n 90.000 euro per persoon (deelnemers betalen tegenwoordig 230.000 euro; nvdr). We legden elk 10 procent als voorschot op tafel.”

Volledig scherm De Britse miljardair Hamish Harding. © Jannicke Mikkelsen via REUTERS

In de daaropvolgende jaren kwamen echter enkele technische mankementen aan het licht, waardoor deadlines in het ontwikkelingsproces niet gehaald werden. “Ze gebruikten oude steigerbuizen voor de ballasttanks. Als je je eigen duikboot bouwt, lijkt me dat oké. Maar dit was een commercieel project”, aldus Brown.

Het besturingssysteem - een omgebouwde gamecontroller met knoppen in vier verschillende kleuren - boezemde evenmin vertrouwen in. “Ik hou zelf wel van een risicootje, maar hier werden te veel bochten afgesneden in het veiligheidsproces. Ik stuurde een mail met de boodschap dat ik niet langer wilde deelnemen, kreeg mijn voorschot teruggestort en daarmee was de kous af.”

Brown hoopt nu op een ultiem mirakel. “Hamish is een bijzonder aangename kerel, heel vlot in de omgang ook. Hij zal zelfs in deze stresserende situatie niet in paniek slaan en uiterst beredeneerd te werk blijven gaan. Hopelijk kan hij zijn kalmerende invloed overbrengen op de andere inzittenden van de duikboot.”

