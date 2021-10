Brit (24) moet 25 jaar brommen in Dubai na vondst flesjes cannabisolie

Een Britse twintiger moet in Dubai liefst 25 jaar de cel in na de vondst van vier flesjes cannabisolie in zijn wagen. De man spreekt geen Arabisch, maar moest een in die taal opgestelde schuldbekentenis ondertekenen.

Londenaar Billy Hood (24) was nog maar net naar het Emiraat verhuisd toen hij op 31 januari werd opgepakt. Belangengroep Detained in Dubai (‘Opgesloten in Dubai’) kon de voetbaltrainer spreken. “De politie stond plots voor de deur en doorzocht mijn huis en auto. Na m’n arrestatie moest ik veertien dagen doorbrengen in een isoleercel in het politiekantoor", liet hij optekenen. Agenten ontzegden hem elk hygiënisch product.

Hood die als voetballer op semiprofessioneel niveau speelde bij de Londense club Kensington and Ealing Borough FC, zegt dat de cannabisolie was achtergelaten door een vriend die hem twee weken eerder had bezocht. Het haalde allemaal niet veel uit op zijn proces. Een rechtbank verklaarde hem eerder deze maand schuldig aan drugssmokkel met de intentie om de middelen te verkopen.

Onder dwang

De schuldbekentenis die hij volgens Detained in Dubai onder dwang moest ondertekenen, was in het Arabisch opgesteld. Hood is deze taal nog niet machtig. Het feit dat hij onder dwang moest tekenen, is volgens de belangengroep dagelijkse kost. Ook de in Dubai opgesloten Vlaamse zakenman Johan Daumerie (49) deed zijn eigen rechtszaak na een fout gelopen zakendeal af als “een schijnproces zonder kans op verdediging”.

Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken herhaalt dat de Verenigde Arabische Emiraten een absoluut zerotolerancebeleid inzake drugsdelicten voeren. Het kan zelfs leiden tot de doodstraf. De kleinste hoeveelheid verdovende middelen staat garant voor een celstraf van minimum vier jaar. Het ministerie wil aan de BBC enkel kwijt dat ze “consulaire bijstand verleent aan een Britse onderdaan na zijn gevangenneming.”

Hoods advocaten hebben een verklaring verspreid waarin hun cliënt zelf aangeeft “een nultolerantie te volgen rond drugs en andere illegale middelen. Om dan ervan beschuldigd te worden drugs te verkopen in een land dat dezelfde waarden en normen hanteert als mijzelf, is erg zwaar om te dragen.”

Familie en vrienden van de Londenaar willen dat het VK actie onderneemt en verlangen hetzelfde van de Verenigde Arabische Emiraten.

“Huilen”

Breda, de moeder van Billy Hood, voelt zich compleet machteloos. “Ik steek mezelf weg. Het enige wat ik doe is huilen en huilen, als ik denk aan wat mijn lieve zoon moet doormaken.”

Het gebruik van cannabisolie - ook CBD genoemd - is in België niet toegelaten, terwijl het in Nederland door de overheid gedoogd wordt. In voorjaar 2018 hield toenmalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) voet bij stuk toen ouders van een uitbehandeld epilepsiepatiëntje de legalisatie eisten en hiervoor samen met driehonderd gelijkgestemden demonstreerden in Maasmechelen.

