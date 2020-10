Brigitte Macron richt zich in brief tot vermoorde leraar: “Vandaag zijn we allemaal leerkracht”

Brigitte Macron heeft in een brief hulde gebracht aan Samuel Paty (47), de leraar die nabij Parijs werd onthoofd omdat hij Mohammed-cartoons had getoond in de klas. “Vandaag zijn we allemaal leerkracht”, schreef de vrouw van de Franse president in Le Parisien.

De première dame kan vanavond niet aanwezig zijn op de nationale herdenking voor de vermoorde Samuel Paty die geschiedenis en aardrijkskunde gaf. Ze zit in quarantaine nadat ze in contact is geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De presidentsvrouw heeft nu een persoonlijke hommage gebracht door zelf in de pen te kruipen. Brigitte Macron, zelf oud-leerkracht Frans, richt zich in de brief tot Samuel Paty, maar eigenlijk ook tot het hele lerarenkorps in Frankrijk.

“We zijn allemaal leerkracht”, schrijft ze. “Leraar zijn (...) is (kennis) doorgeven en anticiperen (...) Het is een klas binnengaan en je op de juiste plek voelen (...) Het is de kritische geest (van studenten) stimuleren zodat ze zich vrij voelen”, aldus de presidentsvrouw. “Dat alles wist je, Samuel, en beter nog, je belichaamde het’, vervolgt ze. “Jij had het hoogste idee van het beroep van leerkracht.”

Samuel Paty werd vorige week in de Parijse voorstad Conflans-Sainte-Honorine op straat de keel doorgesneden door een 18-jarige moslimextremist van Tsjetsjeense afkomst. Die deelde daarna beelden van het onthoofde lichaam op Twitter. Toegesnelde agenten schoten de terrorist dood. De docent had voor de klas spotprenten getoond van de profeet Mohammed, in een les over vrijheid van meningsuiting.

Volledig scherm Een hommage voor Samuel Paty in Conflans-Sainte-Honorine © Photo News

Zeven personen die werden opgepakt in het kader van het onderzoek moeten woensdag voor de antiterreurrechter verschijnen. Dat werd vernomen van een juridische bron. Onder de zeven bevinden zich twee minderjarigen die geld zouden hebben gekregen van de dader in ruil voor informatie over het slachtoffer. Daarnaast worden ook de vader van een leerling die een protestactie tegen de leerkracht had gestart, de islamistische militant Abdelhakim Sefrioui en drie vrienden van de dader die samen met hem een wapen zouden hebben gekocht voorgeleid. Eerder werden negen anderen die in voorhechtenis zaten vrijgelaten, onder wie de ouders, grootvader en jongere broer van de 18-jarige dader.

De Franse president zal vandaag samen met de nabestaanden van Paty een plechtigheid bijwonen aan de Sorbonne-universiteit. Het parlement hield dinsdag al een minuut stilte voor de gedode leerkracht en in Conflans-Sainte-Honorine verzamelden zich ‘s avonds duizenden mensen voor een stille tocht.

