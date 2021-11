Brigitte Bardot veroordeeld tot 20.000 euro boete voor racistische uitspraken

In 2019 richtte Brigitte Bardot een stichting op in La Réunion, bedoeld om de dieren in het overzees departement te beschermen. Ze schreef toen in een open brief naar Amaury de Saint-Quentin, die er prefect was, over de wreedheid waarmee de inwoners van La Réunion met dieren omgaan. “Het inheemse volk is haar wilde genen nog niet kwijt”, schreef ze. Ze noemde het eiland bovendien “het eiland van de duivel, met een aftandse bevolking die nog doordrenkt is met barbaarse tradities”.