Brexitdeal Britse premier Sunak stuit op verzet van unionisten en brexiteers

VN: “10 procent van wereldbe­vol­king bedreigd door toenemend drinkwater­te­kort”

Het wereldwijde drinkwatertekort zal alleen nog maar toenemen. Gemiddeld woont 10 procent van de wereldbevolking in landen met een hoog of kritiek risico op waterschaarste. Dat blijkt woensdag uit een onderzoek van de Verenigde Naties (VN), vlak voor de waterconferentie van start gaat in New York.