“Brexitbesprekingen worden dit weekend hervat in Londen”

Chaos bij Forum voor Democratie compleet: bestuur overweegt Baudet uit partij te zetten, top laat sloten hoofdkwar­tier veranderen

25 november Thierry Baudet, tot maandag nog voorzitter van de partij, moet vertrekken uit het bestuur van het Nederlandse Forum voor Democratie. Dat vragen drie van de vijf leden van dat bestuur, die zelfs overwegen hem helemaal uit de partij te zetten. Baudet is echter niet van plan zomaar op te geven, zegt hij. Hij stelde zich vanmorgen tóch weer verkiesbaar als lijsttrekker en leider van de partij. Hij wilde die positie heroveren via een verkiezing onder de partijleden, die hij naar eigen zeggen had uitgeschreven. Maar de interim-voorzitter van de partij was het daar niet mee eens: “Het is aan het partijbestuur om eventueel een lijsttrekkersverkiezing uit te schrijven, niet aan Thierry Baudet”, klonk het. Op het hoofdkwartier van de partij zijn de sloten veranderd, en Baudet kan niet meer binnen.