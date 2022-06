Brexit weegt volgens studie op koopkracht Britse gezinnen

De denktank meent dat het nog jaren kan duren voor het effect van de brexit volledig voelbaar is, maar de trend naar een meer gesloten economie is duidelijk, klinkt het. Verwacht wordt dat de Britse productiviteit tegen het einde van het decennium 1,3 procent lager zal zijn, en de lonen dus ook minder hard zullen stijgen. Per werknemer wordt het verlies op gemiddeld zo’n 470 pond (omgerekend 576 euro) per jaar geschat. Sommige werknemers, zoals in de visindustrie, zullen nog “pijnlijke aanpassingen” moeten ondergaan. Qua regio is vooral het noordoosten van Groot-Brittannië getroffen, want daar bevinden zich de meeste bedrijven die exporteerden naar de EU.