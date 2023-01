“Brexit kost Britse economie 100 miljard pond per jaar”

Zelensky: “Russische terreur moet overal verliezen”

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft vandaag de noodzaak van een complete overwinning van zijn land tegen de Russische agressor benadrukt. "De Russische terreur moet overal en in elk opzicht verliezen: zowel op het slagveld als zo ver dat in ons land geen enkele ruïne meer over blijft", aldus Zelensky in zijn videotoespraak op maandag. "Zodat we alles kunnen heropbouwen en daarmee kunnen bewijzen dat de vrijheid sterker is.”

