Brexit is nu een feit. Dit verandert er voor ons op 1 januari

UPDATE Amerikaan­se politie­chef eist ontslag van agent die ongewapen­de zwarte man doodschoot

5:15 In de Verenigde Staten is opnieuw verontwaardiging ontstaan over politiegeweld, nadat agenten betrokken zijn geweest bij het doodschieten van een ongewapende zwarte man in Columbus, in de staat Ohio. Drie weken eerder had zich in dezelfde stad al een gelijkaardig geval van politiegeweld voorgedaan. De lokale politiechef eist nu het ontslag van de agent die de dodelijke schoten heeft gelost.