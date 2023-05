“Brexit is mislukt”, geeft Nigel Farage toe in interview met BBC

Ook de Britten voeren een elektroni­sche reisvergun­ning in: wat verandert dat voor uw citytrip naar Londen?

Groot-Brittannië voert een elektronische reisvergunning (ETA) in. Het is een systeem dat in de VS al jaren bestaat en waarbij reizigers eerst op voorhand een procedure doorlopen die bepaalt of je welkom bent of niet. Experts zuchten al. Vanaf wanneer zal je dat moeten invullen? Gaat dat extra geld kosten? En hoelang is zo een elektronische reisvergunning geldig? Transporteconoom Eddy Van de Voorde en reisexperte Britta Baeke leggen uit.