Breuk tussen Baltische staten en Rusland: Estland en Letland wijzen Russische ambassadeur de deur uit

Ster van Wag­ner-baas is tanende, Poetin vertrouwt opnieuw op eigen leger

Wagner-baas Jevgeni Prigozjin was lange tijd een rijzende ster bij de Russische machthebbers, maar hij lijkt nu steeds meer uit de gratie te vallen. Volgens militaire deskundigen heeft Prigozjin in het Kremlin en bij Poetin aan prestige ingeboet omdat hij onder meer zijn belofte niet heeft kunnen inlossen om met zijn huurlingenleger Bachmoet in te nemen. Dat schrijft het gerenommeerde ‘Institute for the Study of War’ (ISW) in zijn recentste rapport.

