Breda schrapt testevenement met 10.000 bezoekers na petitie met meer dan 360.000 handtekeningen

Mondmas­kers in Israël buiten niet langer verplicht

18 april In Israël is het niet langer verplicht om in de buitenlucht mondmaskers te dragen. Scholen worden ook volledig heropend - binnen in de klassen zijn mondmaskers nog altijd verplicht. Het land zet daarmee opnieuw een flinke stap bij het afbouwen van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen.