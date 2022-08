Brazilliaanse president Bolsonaro hardhandig in de clinch met influencer: “Niet filmen!”

Finse premier bereid drugstest te ondergaan nadat dansvideo opdook

De Finse premier Sanna Marin ziet er geen graten in om een drugstest af te leggen. Marin kwam in een mediastormpje terecht nadat op sociale media beelden opdoken van een feestje waar ze aan het dansen is. Op basis van bepaalde uitspraken in die video ontstonden ook geruchten over drugsgebruik.

18 augustus