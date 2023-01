Brazilië wil geen munitie leveren voor aan Oekraïne beloofde Duitse tanks

WHO: "Coronapan­de­mie blijft internatio­na­le noodsitua­tie”

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gaat het hoogste alarmniveau in het kader van de coronapandemie aanhouden. Dat heeft directeur-generaal Tedros Adhanom Ghebreyesus gezegd in Genève. Dat betekent dat de pandemie officieel een Internationale Noodsituatie in de Publieke Gezondheid (PHEIC) blijft. Precies drie jaar geleden gaf de VN-organisatie die status aan de wereldwijde coronacrisis.

30 januari