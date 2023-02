Brazilië stopt rundvleesexport naar China na geval van gekkekoeienziekte

de Volkskrant "We moeten af van onze verslaving aan goedkoop eten"

Volgens Olivier De Schutter, voormalig VN-rapporteur over voedsel, offeren we onze gezondheid, taille en het milieu op aan knallerprijzen in de supermarkt. De enige oplossing: we moeten af zien te komen van onze verslaving aan goedkoop eten.