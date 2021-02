Brazilië ontbindt prominente anti-corruptie-eenheid

De operatie, die in 2014 begon met onderzoek naar witwasoperaties in een tankstation waar ook auto's werden gewassen, werd maandag stilletjes beëindigd. Het ontbinden van het team werd echter woensdag pas bekendgemaakt door het Openbaar Ministerie van Brazilië. Sommige aanklagers worden overgeplaatst naar een federale eenheid die zich bezighoudt met georganiseerde criminaliteit, aldus het OM.

Lava Jato hield zich aanvankelijk bezig met omkopingen bij staatsoliebedrijf Petrobras. De reikwijdte van de werkzaamheden van het team werden al snel breder. Voormalige presidenten en grote bedrijven, die zich jarenlang onaantastbaar waanden, eindigden in beklaagdenbankjes nadat het team hun dubieuze praktijken had blootgelegd.

Oud-presidenten in de gevangenis

Onder meer de Braziliaanse oud-president Lula da Silva belandde in de gevangenis door toedoen van de aanklagers van de anti-corruptie-eenheid. Ook oud-presidenten van Peru, El Salvador en Panama kregen uiteindelijk celstraffen in zaken die waren gebaseerd op onderzoek door Lava Jato.

In linkse kringen in Brazilië ontstond argwaan over de integriteit van Lava Jato nadat oud-president Lula was veroordeeld. Sinds ook familieleden van huidig president Jair Bolsonaro onder de loep werden genomen, werd er van rechts ook in toenemende mate met argusogen naar de anti-corruptie-eenheid gekeken.