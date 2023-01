Brazilië laat honderden mensen vrij na bestorming overheidsgebouwen

Bolsonaro bevestigt ziekenhuis­op­na­me in Florida

De voormalige Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft maandag bevestigd dat hij in het ziekenhuis is opgenomen in Orlando, in de Amerikaanse staat Florida. Hij heeft problemen met de spijsvertering. Bolsonaro verspreidde via Twitter een foto vanuit zijn ziekenhuisbed. Hij bedankte zijn aanhangers voor hun "gebeden en wensen voor spoedig herstel".

10 januari