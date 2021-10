Braziliaanse senaat wil vervolging Bolsonaro wegens coronabeleid

Melbourne beëindigt lockdown, ondanks recordaan­tal besmettin­gen

14 oktober In de Australische miljoenenstad Melbourne komt volgende week een einde aan de maandenlange lockdown, omdat in deelstaat Victoria 70 procent van de bevolking volledig gevaccineerd is. Tegelijkertijd wordt er een recordaantal besmettingen geregistreerd, liet premier van deelstaat Victoria, Daniel Andrews, weten.