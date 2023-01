Braziliaanse regeringsgebouwen bezet als protest tegen nieuwe president Lula, maar die is nergens te bespeuren: “Slechte kopie van bestorming Capitool”

Russische claim dat het 600 Oekraïense soldaten doodde, blijkt niet waar: dit is wat journalis­ten ter plaatse aantroffen

Er duikt steeds meer bewijsmateriaal op tegen de bewering van het Russische ministerie van Defensie dat het meer dan 600 Oekraïense militairen gedood heeft bij een raketaanval op een legerbasis in Kramatorsk. Volgens de toonaangevende Amerikaanse denktank ‘Institute for the Study of War’ (ISW) is de claim “niet waar”. Verscheidene journalisten gingen ter plaatse en troffen iets heel anders aan dan wat het Kremlin beweerde.

