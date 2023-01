Braziliaanse regering ontslaat tientallen politiechefs

Rusland opent nieuw onderzoek naar “spionage door Amerikaan­se burger”

De Russische veiligheidsdienst FSB heeft bekendgemaakt dat het een onderzoek is gestart naar een “Amerikaanse burger” die verdacht wordt van spionage. De identiteit van de Amerikaan is niet vrijgegeven. Het is ook niet bekend of de persoon in Rusland of in het buitenland verbleef.

10:38