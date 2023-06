Braziliaanse rechtbank verklaart ex-president Bolsonaro schuldig aan machtsmisbruik en sluit hem tot 2031 uit van verkiezingen

Braziliaan­se oud-president Bolsonaro riskeert politieke ban in proces over machtsmis­bruik

De rechtszaak tegen de Braziliaanse oud-president Jair Bolsonaro (68) over machtsmisbruik en het misbruiken van de publieke omroep gaat van start. De conservatieve en rechts-radicale Bolsonaro is uit zijn zelfverkozen ballingschap in Florida teruggekeerd om een politieke comeback te maken en in 2026 weer mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Die plannen kunnen door deze rechtszaak echter in het water vallen. Als hij verliest, kan hij acht jaar lang uitgesloten worden van verkiezingsdeelname.