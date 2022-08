Braziliaanse presidentskandidaat Lula belooft ontbossing Amazonewoud te bestrijden

Ontbossing in Brazili­aans Amazone­woud breekt nieuw record

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied heeft in de eerste helft van 2022 door de toenemende vernietiging onder het presidentschap van Jair Bolsonaro alle records gebroken. Op satellietbeelden die tussen januari en juni zijn genomen, is te zien dat 4.000 vierkante kilometer bos is vernietigd. Dat is, voor een periode van zes maanden, het meeste sinds het begin van de gegevensverzameling via de huidige methodologie zeven jaar geleden.

12 juli