Braziliaanse president relativeert standpunt over arrestatie Poetin bij bezoek aan Brazilië

Vlaamse verpleger op vakantie helpt mee in ziekenhui­zen: "Velen hadden geen schijn van kans in hun slaap”

“Het was alsof de huizen omhoog werden getild.” Antwerpenaar Jesse Delien (32) is op vakantie in Marokko en maakte de paniek en chaos na de aardbeving mee. Als verpleegkundige ging hij zich vervolgens aanbieden in het ziekenhuis van Ouarzazate, voor het verzorgen van gewonden. “Dit is een ramp. Wie zijn huis in het Atlasgebergte kwijt is, is alles kwijt. Gelukkig is er veel solidariteit.”