Braziliaanse president kan mogelijk vandaag ziekenhuis verlaten, naweeën steekpartij nog voelbaar

Uitzonder­lij­ke beelden tonen hoe dorpje van 660 zielen in Duitse Eifel totaal verwoest is door overstro­ming: 50 tot 70 mensen vermist in rampgebied

15 juli Het is een ramp zonder weerga die zich afspeelt in de Duitse Eifel. De overstromingen zaaien dood en vernieling in de regio die ook bij Belgen populair is. Het 660 zielen tellende dorpje Schuld bij Adenau in het district Ahrweiler is bijzonder hard getroffen. Huizen zijn ingestort en zo’n 50 tot 70 mensen worden in het rampgebied vermist. In het westen van Duitsland is het dodental van het noodweer opgelopen tot 42.