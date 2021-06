Braziliaanse president Bolsonaro verliest controle tijdens persconferentie en maakt journalisten uit voor vuil van de straat

"Mond toe! Jullie zijn klootzakken. Jullie doen aan rotte journalistiek. Dat is nutteloos. Jullie vernietigen de Braziliaanse familie, de Braziliaanse religie", schreeuwde de president buiten zinnen tegen een journaliste van TV Globo, die hem een vraag gesteld had over het dragen van een mondmasker. De journaliste herinnerde de president er met name aan dat hij in verschillende Braziliaanse staten boetes opgelegd kreeg wegens deelname aan manifestaties zonder mondmasker.

"Ik ga waar ik wil en hoe ik wil, oké? Als u geen masker wil dragen, draag er dan geen", zei hij, om vervolgens zijn masker bruusk af te rukken. "Ziezo, zet dit in uw televisiejournaal: ik draag geen masker! Tevreden nu?", aldus Bolsonaro, die het al sinds zijn aantreden in januari 2019 op de pers gemunt heeft. "Globo zijn kakjournalisten (...) Wie naar deze zender kijkt is slachtoffer van desinformatie. U moest zich schamen", ging Bolsonaro verder.

In een reactie liet de groep Globo na afloop weten dat "het niet met geroep of intolerantie is dat de president de media zal tegenhouden of beperken in hun werk".

