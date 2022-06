Braziliaanse president Bolsonaro houdt motorparade in VS

De Braziliaanse president was in de stad in de Amerikaanse staat Florida voor de opening van een vice-consulaat. In het gebied wonen veel Brazilianen. Hij hield er ook een toespraak in een evangelische kerk van de Braziliaanse gemeenschap. Daarna vertrok hij met ongeveer 350 motorrijders voor een ritje van ongeveer veertig minuten. De Amerikaanse geheime dienst, die de Amerikaanse president beschermt, en de politie zorgden voor de beveiliging.

Bolsonaro was eerder aanwezig op de top van Noord-, Midden- en Zuid-Amerika die in Los Angeles werd gehouden en had een ontmoeting met Biden. Ze spraken onder meer over de ontbossing van het Amazonegebied en de presidentsverkiezingen in Brazilië in oktober. Bolsonaro staat in de peilingen achter op de linkse ex-president Luiz Inácio Lula da Silva. Net als Bidens voorganger Donald Trump tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen twee jaar geleden, trekt hij bij voorbaat de rechtmatigheid van de stemming in twijfel.