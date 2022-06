Braziliaanse politie vindt rugzakken van vermiste Britse journalist en reisgezel

Venezolaan­se oppositie­lei­der aangeval­len door menigte

De Venezolaanse oppositieleider en zelfbenoemd interim-president Juan Guaidó is tijdens een bezoek belaagd door een agressieve menigte. Op video's die op sociale media zijn verspreid is te zien hoe hij zaterdag wordt beledigd, geduwd en er voorwerpen naar hem worden gegooid tijdens een bezoek aan de stad San Carlos in de staat Cojedes. Het is onduidelijk of de 38-jarige politicus gewond is geraakt.

12 juni