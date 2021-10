Braziliaanse politie vindt 3 miljoen euro aan nazi-memorabilia in woning van man verdacht van pedofilie

FRANKRIJK Gevonden lichaam in Franse Ardennen is vermiste ingenieurs­stu­dent Valentin (23), strafrech­te­lijk onderzoek gestart

14:47 Het lichaam dat dinsdagochtend in een veld in de Franse Ardennen aangetroffen werd, is wel degelijk dat van de vermiste Bretoense ingenieursstudent Valentin Gomes (23). Dat heeft de plaatselijke gendarmerie bevestigd aan tv-zender France 3 Champagne-Ardenne. De student verdween in de nacht van zaterdag op zondag toen hij deelnam aan een introductieweekend. Het parket is een strafrechtelijk onderzoek gestart.