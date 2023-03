Braziliaanse politie rolt bende op die plannen had om politici te vermoorden

Protesten tegen Franse pensioen­her­vor­ming lopen opnieuw uit de hand: politie gebruikt traangas

In Frankrijk zijn bij spontane protesten tegen de pensioenhervorming opnieuw ongeregeldheden uitgebroken, onder meer in Parijs, Nantes, Montpellier, Rennes en Lille. Dat melden Franse media. Vooral in Parijs was het onrustig. Demonstranten richtten barricades op en staken vuilnisbakken in brand, een demonstrant raakte gewond na een duw door een politie-agent. De politie verrichtte tientallen arrestaties en zette traangas in om betogers uiteen te drijven.