‘Braziliaanse Pablo Escobar’ die eigen dood veinsde opgepakt in Hongarije

Voetbalma­ke­laar die investeer­ders voor 5 miljoen oplichtte met neptrans­fers, gepakt met 200 kg drugs in Kanaaltun­nel

In de Kanaaltunnel zijn twee mannen gearresteerd nadat 200 kilo drugs in hun bestelwagen was ontdekt, zo heeft de Britse douane dinsdag bekendgemaakt. Het gaat om de Antwerpse Nederlander Bram Schrier (60) die naam maakte als voetbalmakelaar en ook even hulptrainer bij RAFC Antwerp. Hij wordt in Antwerpen vervolgd voor de oplichting van een twintigtal investeerders met neptransfers.

21 juni