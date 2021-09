Braziliaanse gezondheidsminister legt 24 uur na vergadering met Britse premier Johnson positieve coronatest af

Acht lichamen van migranten gevonden op Zuid-Spaan­se stranden

21 september Sinds zondag zijn acht lichamen van migranten die vertrokken waren vanuit Algerije en Marokko gevonden op stranden in Spanje. De lijken werden aangetroffen op verschillende plekken in het zand in de Zuid-Spaanse provincie Almería, melden de lokale autoriteiten dinsdag. Een van de slachtoffers is een kind, twee lichamen zijn van vrouwen.