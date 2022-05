Braziliaanse ex-president Lula maakt comeback officieel, heeft in peilingen voorsprong op huidige president Bolsonaro

"Bedankt voor je steun Leo!": Bolsonaro geeft sneer aan Leonardo DiCaprio na stemoproep aan Braziliaan­se jeugd

Leonardo DiCaprio roept de Braziliaanse jeugd via Twitter op te gaan stemmen tijdens de presidentsverkiezingen van oktober. Het is bekend dat de Amerikaanse steracteur niet hoog oploopt met de huidige president van Brazilië. De extreemrechtse Jair Bolsonaro heeft op Twitter sarcastisch gereageerd op DiCaprio’s stemoproep. “Bedankt voor je steun Leo! Het is erg belangrijk dat iedere Braziliaan gaat stemmen tijdens de komende verkiezingen.”

30 april