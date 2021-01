Braziliaanse coronavariant duikt voor het eerst op in Duitsland

DELFT Zesvoudig moordenaar krijgt gratie in Nederland

21 januari Cevdet Yilmaz, de man die in 1983 zes mensen, onder wie een meisje van 12, doodschoot in het café ‘t Koetsiertje in Delft, krijgt gratie. De juridische middelen om gratie tegen te gaan zijn uitgewerkt, koning Willem-Alexander heeft het gratieverzoek inmiddels ondertekend. Yilmaz is na bijna 38 jaar vrij om te gaan en staan waar hij wil.