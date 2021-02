Braziliaans mijnbedrijf betaalt miljarden voor dodelijke dambreuk uit 2019 waarbij zo’n 270 mensen omkwamen

Dambreuk Brazilië: mijnbouw­con­cern hield informatie achter, tragedie kon vermeden worden

6 november Het Braziliaanse mijnbouwconcern Vale heeft nagelaten de mijnbouwautoriteiten te informeren over afwijkingen in de dam van de ijzerertsmijn in Brumadinho, die het in januari begaf. De dambreuk die aan 270 mensen het leven heeft gekost, "had kunnen vermeden worden", zo staat in een rapport van het nationale mijnagentschap ANM dat vandaag is gepubliceerd.