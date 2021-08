Braziliaans kiestribunaal opent onderzoek naar Bolsonaro

Overstro­min­gen China: dodentol loopt op tot meer dan 300

2 augustus Bij de overstromingen van de afgelopen weken in Centraal-China zijn tot nu toe 302 doden geteld. Nog vijftig mensen zijn vermist, melden de lokale autoriteiten maandag. In een vorige balans was nog sprake van een honderdtal doden. Daarmee is het dodental van de ramp bijna verdriedubbeld.