Braziliaans Hooggerechtshof zet licht op groen voor Copa America

Het Zuid-Amerikaanse landentoernooi werd begin deze maand onverwacht aan Brazilië toegewezen. Aanvankelijk zou de Copa America in Argentinië en Colombia gespeeld worden. Colombia viel drie weken terug af, nadat het tevergeefs had gevraagd het toernooi uit te stellen tot november, wegens de gespannen politieke situatie in het land. Op 31 mei trok ook Argentinië zich terug als organisator wegens de zorgen onder de bevolking over het groeiend aantal coronagevallen. De toewijzing aan Brazilië is omstreden omdat de coronapandemie er nog heftiger om zich heen grijpt dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen.