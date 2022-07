Braziliaans gezin 17 jaar opgesloten door vader: “vastgebonden, bevuild en uitgehongerd”

Genk “Folteren, pizza eten, gaan slapen, en ‘s morgens verder folteren... Dan ben je gestoord”: 13 verdachten riskeren vervolging voor gruwel­moord op Hilal

Na drie jaar is het onderzoek naar de foltermoord in Genk afgerond. Maar liefst 13 verdachten hangt een assisenproces boven het hoofd voor hun mogelijke betrokkenheid bij de ontvoering, foltering en moord op Hilal Makhtout. Hij stierf na urenlange foltering in een vakantiehuisje in de Ardennen. “De manier waarop buitensporig geweld werd gebruikt, is ongezien”, stellen de speurders.

