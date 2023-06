Braziliaans Amazonewoud dreigt te worden overgenomen door maffia, waarschuwt ex-politiechef

Alexandre Saraiva - die van 2011 tot 2021 in het Amazonegebied werkte - vergelijkt de situatie met Rio de Janeiro, waar de strijd tegen drugsbendes al tienduizenden levens heeft geëist. “Ik heb meegemaakt hoe de staat de controle over de openbare veiligheid in Rio de Janeiro verloor”, zei Saraiva. “In het Amazonegebied worden we vandaag de dag - als er niets wordt gedaan aan de openbare veiligheid - geconfronteerd met een conflict zoals in Rio de Janeiro, maar dan op veel grotere schaal. Er zijn daarnaast verschillende verzwarende factoren, zoals de buitengewoon moeilijke jungle-omgeving.”