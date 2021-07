Brandweerman vindt lichaam eigen dochter (7) tussen puin ingestort flatgebouw Miami

Makers kleding H&M, Primark en Nike wachten nog op loon

6:42 Medewerkers van kledingfabrieken in Azië die in opdracht van H&M, Nike en Primark produceren, wachten nog altijd op een deel van hun loon dat tijdens de coronapandemie niet is uitbetaald. Dat stellen onderzoekers van de actiegroep Schone Kleren Campagne op basis van interviews met 49 fabrieksarbeiders uit Bangladesh, Cambodja en Indonesië. Het is voor de kledingmakers nog lastiger geworden om rond te komen sinds de coronacrisis begon.