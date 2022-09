Brandweerlui, gepensioneerden en minderjarigen stichtten brand in Franse bossen afgelopen zomer

Jonge vrijwilli­ger van Franse brandweer die is opgepakt voor dertigtal branden heeft “voor een deel” bekend

Een negentienjarige student die vrijwilliger is bij de brandweer in het Franse departement Gironde is zondag van zijn vrijheid beroofd voor "verwoesting door brand". De student wordt verdacht van een dertigtal brandstichtingen in de Médoc. Dat meldt de procureur van Bordeaux.

