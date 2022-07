Brandweer van Parijse luchthavens gaat dit weekend toch niet staken

Japanse bedenker van populaire stripreeks Yu-Gi-Oh! dood gevonden op zee

De Japanse tekenaar Kazuki Takahashi is volgens berichten in de media dood aangetroffen in zee. Hij was de bedenker van Yu-gi-oh!, een ultrapopulaire Japanse stripserie die in ons land vooral bekend werd door het ruilkaartenspel.

