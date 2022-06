Brandweer slaagt er niet in om bosbranden in Noord-Spanje te bedwingen

Nederlan­der verwoest politiewa­gen met graafmachi­ne: agenten zetten pepper­spray, taser én waarschu­wings­scho­ten in

Een man heeft voor opschudding gezorgd bij een manege in het Nederlandse Tilburg. Een 40-jarige Limburger daagde plots op bij de boerderij en bedreigde een bezoeker op de parking. Die weigerde zijn voertuig open te maken, waarop de man twee autoruiten insloeg met een melkkan. Net toen de politie arriveerde, kroop de Limburger in een graafmachine. Hij reed tot tweemaal toe in op de zijkant van de politiewagen. De agenten losten waarschuwingsschoten, en met behulp van pepperspray en een taser konden ze hem overmeesteren. De man is aangehouden, zijn motief is onduidelijk. Niemand raakte gewond.

